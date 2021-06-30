وزير الاقتصاد والتجارة يبحث مع نظيره التونسي سُبل تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التبادل التجاري

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) -بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع وزير التجارة وتنمية الصادرات بتونس” محمد بوسعيد” آلية التعاون بين البلدين في تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المناطق الحدودية وتفعيل تجارة العبور.

كما ناقش اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس، العراقيل والصعوبات التي تواجه رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين والعمل على تذليلها وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في انسياب السلع بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ التوصيات المتفق عليها خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” مع رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” الشهر الماضي بالعاصمة طرابلس والاعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ودراسة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتطويرها وتفعيلها بأقرب وقت.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومستشاري الوزير الاقتصادي والقانوني ومدير إدارة التعاون الدولي والفني بالوزارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب المتابعة. (وال- طرابلس).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال