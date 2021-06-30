رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)-استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي صباح اليوم الأربعاء بطرابلس، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتيجية مستقله لعمل البعثة، برئاسة السيد عبدولاي باتيلي.

وأثنى الوفد خلال اللقاء على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار، مثمناً دور رئيس المجلس في الوصول إلى إعادة الاستقرار لليبيا.

من جهته أكد السيد “باتيلي” إن الهدف من اللقاء بالسيد الرئيس هو الاستماع لملاحظات المجلس الرئاسي، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة.

كما ثمن الرئيس جهود عمل البعثة مشيداً بما تم إنجازُه ومبدياً عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها.(وال- طرابلس)

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