رئيس حكومة الوحدة الو يتابع الوضع الوبائي لكورونا

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) ـ استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مستجدات وضع جائحة كورونا في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر ديوان رئاسة الوزراء بحضور وزراء الصحة، والداخلية، والاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وطالب الدبيبة الجهات المختصة إلى متابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة والتي تعاني من أوضاع سيئة من انتشار كورونا، ووضع الضوابط الصحية اللازمة في المنافذ البرية والجوية.

وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارات كل من الداخلية والصحة والمواصلات بشأن الضوابط المقترحة بالمنافذ.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره لكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة لجهودهم المميزة في هذه الظروف الصعبة، وأصدر تعليماته بصرف كافة مستحقاتهم مقابل أعمالهم.

من جهته أكد وزير الصحة أن وضع جائحة كورونا في بلادنا يعتبر مرضيًا، ومعدل الانتشار أصبح في انحسار مقارنة بالأشهر الماضية. (وال-طرابلس)

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