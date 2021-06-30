سوليفان يشيد بالعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للانتخابات الليبية

واشنطن 30 يونيو 2021 (وال) – أثنى مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان عمل منتدى الحوار السياسي الليبي فيما يجتمع أعضاؤه في جنيف هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية تاريخية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

أكد سوليفان وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب شركائها الليبيين والدوليين، مشيرا إلى دعم بلاده إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل كامل كما أكد مؤتمر “برلين 2″.

واعتبر أن ذلك سيمكن الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي بالاستناد إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في إنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقال “يشجعنا الجو الإيجابي وروح التوافق اللذين يتحلى بهما منتدى الحوار السياسي الليبي في الاجتماع، وذلك بتيسير نشط من الأمم المتحدة، لاعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة للانتخابات”.

وأكد دعم بلاده “الشعب الليبي وهو يشق طريقا نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا”.(وال- واشنطن)

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