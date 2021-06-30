رئيس حكومة الوحدة السيد يستقبل وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة بالأمم المتحدة

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابع لبعثة الأمم المتحدة، برئاسة السيد عبدولاي باتيلي

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، دعم عملية استقرار ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية خاصة المؤسسة العسكرية لما لها من هام في عملية الاستقرار.

ونقاش اللقاء الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم جهود وقف إطلاق النار، ومراجعة اداء البعثة الاممية للدعم، وتحسين أداء عملها في دعم ليبيا.

وفي ختام اللقاء عبر رئيس الوفد على سعادته للقاء رئيس الحكومة، شاكرًا إياه صراحته في طرح المواضيع الحساسة، وإعطاءه الصورة الحقيقة على الوضع في ليبيا.(وال –طرابلس)

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