عاجل: إخضاع أعضاء ملتقى الحوار الليبي لتحاليل الكشف عن كورونا بعد تبين إصابة أربعة منهم

جينيف 30 يونيو 2021 (وال)- كشف مصدر بملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد هذه الأيام بجنيف في سويسرا على مدى الثلاثة أيام، الشروع منذ الصباح في إخضاع كافة الأعضاء لتحاليل (بي سي آر) للكشف عن إصابتهم بفايروس كورونا من عدمه، وذلك بعد تبين إصابة أربعة أعضاء من المشاركين في الملتقى بالوباء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية (وال) إن البعثة أجلت الجلسة الصباحية للملتقى لحين ظهور لإجراء التحاليل للأعضاء باعتبارهم مخالطين للحالات المصابة. (وال –جنيف)

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