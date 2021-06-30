على هامش مشاركتها في افتتاح معرض الكتاب بالقاهرة .. وزيرة الثقافة الليبية: مصر الدولة الأقرب إلى قلب الشعب الليبي

القاهرة 30 يونيو 2021 (وال)- التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان، نظيرتها المصرية الليبية إيناس عبد الدايم، على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة وسائل دعم وتعزيز التبادل الفكري والثقافي بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس المعرض، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين، وصبري سعيد رئيس العلاقات الثقافية الخارجية، والوفد الليبي المرافق.

وشددت وزيرة الثقافة الليبية، على أن مصر وليبيا تربطهما علاقات وطيدة وتاريخية في كافة المجالات لا سيما الثقافية.

وأضافت، أن مصر هي الدولة الأقرب إلى قلب الشعب الليبي، مؤكدة مشاركة ليبيا في الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام في ظل ظروف استثنائية، بسبب ما يشهده العالم من جائحة كورونا.

وأكدت وزيرة الثقافة الليبية، أنها بحثت مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، سبل تعزيز التعاون المشترك في الفترة المقبلة.

وتابعت أن اللقاء شهد مناقشة تفعيل عدد من مذكرات التفاهم الثقافية والفنية المشتركة بين البلدين لدعم التعاون بين البلدين، إلى منوهة أنه سيتم تنظيم عدد من الأسابيع الثقافية الليبية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة الثقافة الليبية إلى مشاركة دولتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 52 بـ 900 عنوان مختلف من خلال جناحي المشاركة الرسمي والفرعي، مؤكدة مشاركة جميع دور النشر الليبية شمالاً وجنوباً.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع.

وتشارك دولة ليبيا في الدورة ال 52 للمعرض بجناحين تعرض فيه عددا من الإصدارات والمنشورات الليبية بحضور عدد من الأدباء والكتاب الليبيين من مختلف أنحاء الوطن

ويشارك في هذه الدورة 25 دولة، و1218 ناشرًا، وعدد الأجنحة في المعرض 756 جناحا

ومن المقرر أن يبدأ دخول جمهور معرض الكتاب من غد الخميس، في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء. (وال – القاهرة)

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