ليبيا نيوز

رئيس الوزراء المصري يزور جناح دولة ليبيا في معرض القاهرة للكتاب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 30 يونيو 2021 (وال)- استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية والمعرفية مبروكة توغي عثمان اليوم الأربعاء في جناح ليبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.
وأجرى رئيس مجلس الوزراء جولة في جناح ليبيا بالمعرض الذي تم افتتاح دورته الثانية والخمسين اليوم، ضمن جولته على بعض الأجنحة العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات المعرض.
وحضر مراسم الاستقبال القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة السفير محمد عبدالعالي مصباح.(وال-القاهرة)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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