تونس .. تعرض النائبة عبير موسى للاعتداء للمرة الثانية والحكومة تدين

تونس 01 يوليو 2021 (وال) -تعرضت رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر” التونسي، عبير موسي، لاعتداء ثان داخل البرلمان يوم أمس الأربعاء.

وأفاد موقع “موزاييك أف أم” بأن الجلسة العامة بالبرلمان “شهدت حادثة اعتداء النائب سيف الدين مخلوف بالعنف على النائبة عبير موسي، ما تطلب دخول طبيب المجلس إلى القاعة لتقديم الإسعافات لموسي”.

وكانت الجلسة الصباحية بالبرلمان شهدت اعتداء النائب الصحبي سمارة على عبير موسي، ما أثار تنديدا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية.

وأدانت الحكومة التونسية، الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر”، داخل البرلمان.

وجاء في بيان للحكومة أنه “على إثر الاعتداء الذي تعرضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس”.

وأكدت الحكومة “رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها”.

ودعت الحكومة إلى “الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر”.(وال تونس) س خ.

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