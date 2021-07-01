انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد

بغداد 01 يوليو 2021 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن ( 15 ) شخصا سقطوا جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأشارت الخلية في بيانا لها، أمس الأربعاء، إلى أن أغلب الجرحى غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، موضحةً أن ( 15 ) جريحا حصيلة تفجير “العبوة الناسفة” في مدينة الصدر.

وبينت أن العبوة الناسفة التي انفجرت هي محلية الصنع، كانت موضوعة أسفل أحد الأكشاك في سوق مريدي.

ووقع انفجار، مساء أمس الأربعاء، في أحد أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، ما أدى لوقوع ضحايا، واستهدف سوق مريدي، ناجم عن رمانتين يدويتين.

واتهم مواطنون سياسيين بافتعال الخروقات الأمنية لأغراض انتخابية، مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في 10 نوفمبر المقبل.

وانتقد أحد المواطنين ما اسماه “تقصير” القوات الأمنية، في الحد من هذه الانفجارات.

يشار أن سوق مريدي، أحد الأسواق الشعبية المكتظة بالباعة والزبائن من ذوي الدخل المحدود.(وال بغداد) س خ.

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