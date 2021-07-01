أسعار النفط ترتفع قبيل قرار لأوبك+ بشأن خفض الإمدادات

واشنطن 01 يوليو 2021 (وال) -ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية، إذ يترقب المستثمرون قرار منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على تخفيضات للإمدادات أم سيخففونها بالنصف الثاني من 2021.

وربح خام برنت تسليم سبتمبر ( 15 ) سنتا، أو ما يعادل ( 0.2%)، إلى ( 74.77 ) دولار للبرميل بحلول الساعة ( 06:29 ) بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس ( 73.69 ) دولار للبرميل، وبارتفاع ( 22 ) سنتا أو ما يعادل (0.3%). (وال واشنطن) س خ.

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