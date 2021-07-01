ليبيا نيوز

الملك عبدالله الثاني في زيارة عمل لواشنطن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

عمان 01 يوليو 2021 (وال) -غادر الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي، وذلك قبيل زيارة عمل إلى العاصمة واشنطن، تتخللها زيارة خاصة، بحسب ما ذكرته وكالة ( بترا) الأردنية.

ويعقد الملتقى في ولاية أيداهو، في الأسبوع الأول من شهر يوليو، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أميركية ودولية، وكان الأمير فيصل بن الحسين، قد أدى اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.( وال عمان) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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