بدء أعمال المؤتمر الدولي 14 لرعاية الموهوبين والمتفوقين بالجامعة العربية

القاهرة 01 يوليو 2021 (وال) -عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين الذي ينظمه المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، تحت شعار “نحو رؤية عالمية لرعاية الموهبة والإبداع”، بمشاركة عدد من الأكاديميين العرب، ويستمر ثلاثة أيام.

وأكد مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية الدكتور فراج العجمي في كلمته خلال المؤتمر، ضرورة الحرص والاهتمام بالموهوبين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، من أجل تنمية المواهب حتى تعود بالنفع بعد ذلك على صاحبها وعلى المجتمع .

وأشار إلى أن المنطقة العربية اتسمت ببروز العديد من المواهب المتميزة في المجالات المختلفة، وهو الأمر الذي تعمل جامعة الدول العربية على تقديم الدعم لهم لكي يكونوا قدوة يُحتذى بها في الأقطار العربية.

وأشاد “العجمي” بدور المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين وجهوده الحثيثة في دعم وتشجيع ورعاية الموهوبين والمتفوقين العرب، موضحاً أن المجلس يهدف إلى زيادة الوعي والتعريف بِحاجات الأَطفال الموهوبين والمتفوِقين ومشكلاتِهم وأَساليب رعايتهم عن طريق وسائل الإِعلام المختلفة، وكذلك عن طريق عقد اللقاءات الدورية في صورة ندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات علمية مختصة في مجال رعاية الموهوبين والمتفوقين.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي العام لاحتياجات الموهوبين والمتفوقين وأهمية رعايتهم وحصولهم على فرص تربوية متكافئة، تنسجم مع قدراتهم واستعدادهم، وتنسجم مع ميولهم واهتماماتهم، ونشر المعرفة حول أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية في علم نفس الموهبة والإبداع، والاطلاع على أحدث البرامج المحلية العربية والدولية التي تلبي احتياجات الطلبة الموهوبين والمبدعين.

كما يهدف إلى توفير الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع فئة الموهوبين والمبدعين، وتفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في دعم أنشطة الموهوبين وبرامجهم وإنتاجهم في الدول العربية كافة.(وال القاهرة ) س خ.

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