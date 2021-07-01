رئيس مجلس النواب يصل على رأس وفد برلماني إلى العاصمة اليونانية في زيارة عمل رسمية

أثينا 01 يوليو 2021 (وال) – وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في زيارة عمل رسمية تستمر ليومين، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ويرافق الرئيس في الزيارة، رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، وعضو مجلس النواب سليمان الحراري.

وكان في استقبال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية.

وسيلتقي فخامة رئيس مجلس النواب خلال زيارته للعاصمة أثينا رئيس البرلمان اليوناني السيد كونستانتينوس تاسولاس، ووزير الخارجية اليوناني السيد نيكوس ديندياس.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عددا من اللقاءات من ضمنها لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني.(وال – أثينا)

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