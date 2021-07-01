طائرة للخطوط الجوية المالطية لأول مرة في طرابلس منذ العام 2014

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- حطت على أرض مطار معيتيقة الدولي اليوم الخميس طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية لأول مرة منذ العام 2014 وذلك لمعاينة تجهيز المطار لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

ووفقا لمصدر من مطار معيتيقة الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال)، فإن الوفد المالطي استقبله مدير إدارة عمليات مطار طرابلس، ومدير مكتب الساحات، ومدير مكتب قبول الركاب، ووفد من شركة الخطوط الجوية المالطية.

وقال المصدر إن الوفد أجرى جولة تفقدية لمعاينة جاهزية المعدات والخدمات التي تقدمها الشركة داخل المطار.(وال – طرابلس)

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