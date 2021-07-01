طائرة للخطوط الجوية المالطية لأول مرة في طرابلس منذ العام 2014 (موسع)

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- حطت على أرض مطار معيتيقة الدولي اليوم الخميس طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية لأول مرة منذ العام 2014 وذلك لمعاينة تجهيز المطار لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وحملت الطائرة على متنها وفدا من دولة مالطا يترأسه وزير المالية المالطي الخميس زيارة لمطار معيتيقة الدولي للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها.

وحضر عن الجانب الليبي كلا من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي ومساعد رئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي، ومدير مكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني الليبي، إضافة إلى مدير ادارة المنافذ لجهاز الامن الداخلي، ومدير مكتب الأمن والسلامة بمطار معيتيقة.

واتفق الطرفان على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الأمنية والتنفيذية وفقا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مجال بحري بين مالطا ومصراتة المدة القادمة.

وضم وفد مالطا مدير مكتب الأمن بالطيران المدني المالطي، ورئيس مجلس إدارة الخطوط المالطية، ومدير عام شركة ميدافيا للطيران.(وال – طرابلس)

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