رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي نظيره اليوناني ووزير خارجيته

أثينا 02 يوليو 2021 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” اليوم الجمعة وزير الخارجية اليوناني السيد “نيكوس دندياس” ضمن زيارته الرسمية التي يجريها على رأس وفد نيابي للعاصمة اليونانية أثينا، وفق ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ويضم الوفد النيابي الرسمي، رئيس لجنة الخارجية السيد “يوسف العقوري “، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السيد ” طلال الميهوب “، و رئيس لجنة الداخلية السيد ” سليمان الحراري “.

وقال بليحق إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا خاصةً والمنطقة بشكل عام.

وفي سياق متصل، التقى رئيس مجلس النواب، برئيس البرلمان اليوناني السيد ” كونستانتينوس تاسولاس”.

ورحب تاسولاس، بحسب بليحق، برئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مثنياً على مبادرة المستشار عقيلة صالح التي أفضت للحل في ليبيا بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.

وتقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالشكر لرئيس البرلمان اليوناني على الدعوة الكريمة لزيارة اليونان.

كما حيا الشعب اليوناني الصديق وتقدم بشكره وزير خارجية اليونان على الدور الكبير الذي يقوم به لحل الأزمة في ليبيا.

وأكد على عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين، مشددا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا وبأن الشعب الليبي قوي الشكيمة وشجاع وإرادته لايمكن كسرها وأنه يجب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأي شكل من الأشكال.

كما عرج رئيس مجلس النواب على مبادرته للحل في ليبيا التي أفضت إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات فإن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبأن مجلس النواب درس مشروع قانون انتخاب الرئيس.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.

كما أعرب علن أمله من اليونان دعم هذا الاتجاه وعدم الاستماع لأي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، ومن يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات، كما أكد مجددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعدم السماح بوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا.(وال- اثينا)

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