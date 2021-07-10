الصحة العالمية: هناك صلة محتملة بين أمراض القلب وبعض لقاحات كورونا

رجحت منظمة الصحة العالمية، وجود صلة بين حالات الالتهاب في القلب واللقاحات التي تعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي، مؤكدة أن فوائد هذه الأمصال تفوق مخاطرها حتى الآن.

وقال خبراء من اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية إن بلاغات وردت عن حالات لالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب في العديد من البلدان، حدثت بشكل عام في الأيام التي أعقبت التطعيم، وبشكل أكثر عند الشباب، مشيرين إلى أن البيانات الحالية تفيد بوجود صلة سببية محتملة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات الحمض النووي الريبوزي ضد كورونا.

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