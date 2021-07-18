هل ستستمر أسواق الأسهم في تحطيم الأرقام القياسية؟

حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إنجازًا تاريخيًا في الأسبوع الماضي، فالمرة الأولي في تاريخه البالغ 64 عامًا سجل المؤشر سبع عمليات إغلاق قياسية متتالية مرتفعًا بنسبة 2.02٪ للأيام السبعة الماضية.

كانت الأحداث التي سجلت نمو المؤشر خلال الإطار الزمني من إقرار الكونجرس على فاتورة إنفاق البنية التحتية بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي وتقرير قوي للوظائف بالقطاع غير الزراعي، وعند النظر إلى الدعم النقدي القوي من البنوك المركزية العالمية، من المرجح أن تستمر التدفقات المالية في الدخول إلى أسواق الأسهم، هذا وتهتم شركات التداول حول العالم مثل شركة تداول Plus500 وغيرها بمتابعة أخبار أسواق الأسهم لتوفرها الى متداوليها بشكل لحظي حتى يتثنى لهم اقتناص الفرص الممكنة في السوق.

من المقرر أن يعزز الإنفاق على البنية التحتية أسهم البنية التحتية

كان انطلاق الأداء القياسي للأسهم في 24 يونيو بعداعلان إدارة بايدن عن ابرام صفقة لتمرير مشروع قانون ضخم للبنية التحتية من الحزبين، من المرجح أن تستفيد شركات البناء والمرافق والتصنيع في الولايات المتحدة من استثمارات الحكومة الضخمة (والمتأخرة) في البنية التحتية للدولة.

قد يكون من الأفضل أن تراقب باهتمام الأخبار المتعلقة بالإنفاق الحكومي الإضافي في هذا المجال، أشارت إدارة بايدن بالفعل إلى أنها تريد المزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتسعى بقوة إلى هذا الخط.

الأسهم من الأصول التي تحظي بجاذبية

في الوقت الحالي لا يوجد تقريبًا من الأصول ذات المخاطر العالية أصل جذاب مقارنة بالأسهم، خاصة إذا نظرنا إلى عوائد سندات الحكومة للدول المتقدمة التي لا تزال ضعيفة، كما أن فروق الائتمان انخفضت إلى أدنى مستوي لهافي أكثر من عشر سنوات.

لقد أربكت نتائج البنك الاحتياطي الفيدرالي حيال سياسته النقدية الأسواق المالية قليلًا في شهر يونيو، حيث تزايدت مخاوف المستثمرين من تقليص السياسة النقدية المتساهلة في وقت أبكر من المتوقع، وعلى الرغم من ذلك، يعتقد المستثمرين أنه لا داعي للخوف والذعر حاليًا، لأن البنك لن يقوم برفع أسعار الفائدة في وقت قريب أو سيتخذ قرار بهذه السرعة الكبيرة.

في الوقت الحالي، يتوقع خبراء السوق أن تبقي السياسة النقدية والمالية متساهلة في العديد من دول العالم لفترة، ومن المرجح أن تظل فترة من الوقب قبل أن تبدأ في الارتفاع.

أين يمكن أن يتوجه سوق الأسهم لما تبقى من عام 2021؟

منذ بداية العام وحتى تاريخه ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17.6%، عند تصفح بيانات النمو التاريخية للمؤشر بسرعة فإن الأرقام المكونة من رقمين والتي تقترب من 20% ليست كلها غير شائعة.

إذا أردنا أن نصنع التاريخ كمتنبئ للمستقبل، يمكننا أن نلاحظ أن ستاندرد آند بورز 500 لن يغلق أبدًا منخفضًا لهذا العام بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم في النصف الأول من العام، بشكل عام، ينجذب المستثمرون إلى الأسهم الدورية والقيمة، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا قويًا مع استمرار التعافي الاقتصادي، يقول أحد خبراء السوق أن نمو الأرباح واستمرار انتعاشها هو العامل الأساسي في دعم الأسهم، على الصعيد العالمي، عادت تقييمات الأرباح إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد 19، كما أن حوالي 50% من الشركات المدرجة تحت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قامت برفع توقعاتها لهذا العام في الأشهر الماضية.