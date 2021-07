أسعار النفط ترتفع رغم زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

عكست أسعار النفط اتجاهها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وعادت إلى الارتفاع بالرغم من بيانات أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وزادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 70.19 دولار للبرميل، في الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت خلال الجلسة إلى 68.63 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.3 بالمئة لتسجل 68.04 دولار، بعد أن انخفضت إلى 66.44 دولار في وقت سابق من اليوم.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل لدى “أكتيف تريدز” إن “النفط عثر فيما يبدو على الدعم مع تنامي الشهية للمخاطرة من جديد. هذا الدعم يعقب التراجعات الكبيرة المسجلة خلال جلسات قليلة ماضية، والتي أوقد شرارتها القلق حيال تأثير المتحور دلتا، فضلا عن اتفاق دول (أوبك+) على زيادة الإنتاج”.

وكانت أسعار النفط انخفضت يوم الاثنين الماضي، عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس 2021 إلى ديسمبر 2021.

وتفاقم التراجع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة دلتا من فيروس كورونا على الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

