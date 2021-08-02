تونس.. إعفاء وزيرين من مهامهما ومنع مسؤولين من السفر

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمراً رئاسياً بإعفاء وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من مهامهما.

كما تقرربمقتضى ذات الأمر، أن “يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها”.

الى ذلك، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس قرارات “بتحجير السفر عن 5 مديرين بالخطوط الجوية التونسية، ومهندسين اثنين بالخطوط الجوية التونسية الفنية”.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي محسن الدالي في تصريح نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر هذه القرارات على خلفية تهم باستغلال الصفة لتحقيق منافع دون وجه حق والإضرار بالإدارة.

وأضاف أنه تم كذلك إصدار قرار بتحجير السفر عن رئيس مدير عام بشركة وساطة بالبورصة.

وصرح بأن الرئيس المدير العام منع من السفر من أجل اختلاس أموال عمومية مودعة بالخزينة العامة، وتحقيق منافع دون وجه حق، وإلغاء دين جبائي.

وكان الرئيس التونسي قرر قبل أيام إعفاء رئيس الوزراء من منصبه وتجميد عمل البرلمان.

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