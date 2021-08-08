الهند تُقرر الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون

أعلنت وزارة الصحة الهندية على لسان وزير الصحة مانسوخ ماندافيا، عن موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون لمواجهة انتشار كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إنّها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة للاستخدام الطارئ للقاح، وإنّ اللقاح سيصل الهند من خلال اتفاق توريد مع شركة محلية لتصنيع اللقاحات.

وكانت الهند قد عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع كبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد انتشار فيروس دلتا في البلاد، حيث أصبحت البلاد تُسجل 30 إلى 40 ألف حالة إصابة يومية بكورونا.

يُذكر أنّ سلاسة دلتا تُعدّ من أكثر السلالات المتحورة من كورونا انتشاراً في العالم، ومن المتوقع أن تكون السلالة السائدة خلال الفترة المقبلة.

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