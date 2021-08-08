أفغانستان.. طالبان تواصل تقدمها وأمريكا تدعو رعاياها للمغادرة

تقرير/ 218

استولت حركة طالبان الأفغانية على ثاني عاصمة خلال أقل من 24 ساعة، كما اغتالت طيارا في سلاح الجو في تدهور أمني دفع السفارة الأميركية للطلب من رعاياها بالمغادرة فورا.

تطورات متسارعة تشهدها الساحة الأفغانية، مع تقدم حركة طالبان وتحقيقها انتصارات على القوات الحكومية في عدد من الولايات، فبعد أقل من يوم من سيطرتها على مدينة زرنج عاصمة إقليم نمروز في جنوب أفغانستان، أعلنت الحركة سيطرتها على مدينة شبرغان عاصمة إقليم جوزجان، معقل أمير الحرب السابق عبد الرشيد دوستم الذي عاد إلى أفغانستان الأسبوع الجاري بعد تلقيه العلاج، وهو معروف بتبديل ولاءاته ووحشيته.

نائب حاكم ولاية جوزجان قادر ماليا، أعرب عن أسفه لسيطرة طالبان على عاصمة الإقليم، موضحا بأن القوات الحكومية والمسؤولين “فروا باتجاه المطار”.، وتشكل سيطرة الحركة على المدينة نكسة كبيرة للحكومة التي دعت أمراء الحرب السابقين والميليشيات المختلفة إلى محاولة وقف تقدم المتمردين، بعد أن سيطرت طالبان على أجزاء واسعة من الأرياف، في هجمات تزامنت مع انسحاب القوات الأجنبية.

حملة أخرى تشنها طالبان، مستهدفة الطيارين الحربيين الأفغان الذين دربتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فقد أعلن مسؤولون أن الطيار في سلاح الجو الأفغاني حميد الله عظيمي قتل في أحد أحياء كابول بتفجير أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه، وذكر قائد سلاح الجو الأفغاني عبد الفتاح إسحق زاي إن عظيمي كان مدربا على قيادة الطائرات الأمريكية بلاك هوك، وسبق للحركة أن اغتالت سبعة طيارين على الأقل قبل انفجار أمس.

وعقب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، دعت السفارة الأمريكية في أفغانستان، رعاياها إلى مغادرة البلاد “فورا”، على متن أي رحلات تجارية متاحة، مضيفة أنها ستوفر قروضا للأشخاص الذين ليس بإمكانهم تحمل ثمن تذكرة الطيران

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