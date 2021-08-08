ليبيا نيوز

حزب الله يصف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بــ”المسيسة”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، القاضي طارق البيطار المشرف على التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، بتييس تلك التحقيقات.

وقال نصرالله وفي تصريحات وجهها لعائلات الضحايا، إنه لا يطلب تغيير القاضي، إنما يطالبه بالعمل وفق معايير واضحة، وأن يعلن عن نتيجة التحقيق الفني والقضائي، قبل المضي بالملف في مساره الطبيعي، رافضا الاتهامات التي وجهتها جهات عدة لحزب الله بالمسؤولية عن وجود شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار. وطلب منها تقديم أدلة على هذه الاتهامات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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