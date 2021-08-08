جنوب السودان .. مقتل العشرات باشتباكات بين قوات نائب الرئيس ومعارضيه

اندلعت اشتباكات بين قوات موالية ل”ريك مشار” نائب رئيس جنوب السودان، ومجموعة منشقة عن الحزب تدعم رئيس هيئة الأركان العامة للحزب سايمون دوال، وسط تقارير متضاربة أعلن فيها كل طرف مقتل عشرات الجنود من قوات الطرف الآخر.

المتحدث باسم حزب مشار أكد أن قوات الحزب دافعت عن نفسها وقتلت قائدين كبيرين وأكثر من 27 جنديا، بينما نفى الجانب الآخر وقوع خسائر في صفوفه وأنه شن هجوما، وقال المتحدث باسم دوال إن الاشتباكات أدت إلى مقتل 28 جنديا في صفوف العدو وأربعة فقط من جانبهم.

وكانت الاشتباكات اندلعت عقب إعلان القادة العسكريين الإطاحة بمشار من زعامة الحزب، وتعيين دوال زعيما مؤقتا له، وسط مخاوف من أن تهدد هذه الانقسامات عملية السلام الهشة في البلاد.

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