اليونان .. إجلاء الآلاف بعد اشتداد حرائق الغابات قرب العاصمة

لليوم الخامس على التوالي، تستمر حرائق الغابات في اليونان، حيث اندلعت ألسنة اللهب في إحدى البلدات القريبة من أثينا، بينما قامت عبارة بإجلاء المئات من جزيرة إيفيا شرقي العاصمة.

الحرائق التي وصلت مشارف العاصمة، دفعت الآلاف للنزوح، في وقت تواجه فيه فرق الطوارئ صعوبات باحتواء بالنيران في ظل الرياح الشديدة ودرجات الحرارة العالية، خاصة مع توقعات الأرصاد الجوية باشتداد الرياح ما يشكل تهديدا بتجدد اشتعال الحرائق.

ووصف نائب وزير الحماية المدنية ما تواجهه البلاد بالمعركة الكيبرة، التي يصعب فيها الاطمئنان تحت أي ظرف. وخلال زيارته المركز الرئيسي لمكافحة الحرائق، شدد رئيس الوزراء على أهمية حماية الأرواح البشرية، مضيفا أن بلاده تواجه صيفا مرعبا.

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