إيطاليا .. كونتي يتولى رسميا رئاسة حركة خمس نجوم

بعد أشهر من ترشيحه لزعامتها، بدأ رئيس الوزراء الايطالي السابق جوزيبي كونتي مهامه رسميا رئيسا لحركة خمس نجوم صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان.

مشاكل وانقسامات داخلية في الحركة أرجأت انتخاب كونتي، الذي استقال من رئاسة الوزراء في يناير الماضي، والذي تعهد فور استلامه منصبه بالعمل بشكل جماعي لتقديم الدعم لحكومة ماريو دراغي التي لم تخرج بعد من حالة الطوارئ الصحية.

وسبق لكونتي أن تولى رئاسة حكومتين لحركة خمس نجوم التي لم تحقق غالبية تمكنها من الحكم، فشكلت حكومة ائتلافية شعبوية معارضة لأوروبا مع حزب الرابطة اليميني المتطرف، قبل أن تتحول بعد عام لتشكيل تحالف مؤيد لأوروبا مع الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.

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