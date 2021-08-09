السودان: انهيار سد لتجميع المياه في شمال دارفور

أعلنت وزارة البنى التحتية السودانية، انهيار سد كندية، في ولاية شمال دارفور، دون أن يسفر عن خسائر بشرية، بينما لم تعرف أسباب الانهيار حتى الآن.

ووفق وكالة أنباء السودان، قام مسؤولون من الوزارة، بتفقد منطقة السد الذي أقامته شركة البيان للإنشاءات بدعم من منظومة “كوبي” الإيطالية في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية في الولاية؛ من أجل الوقوف على أسباب انهياره.

جاء ذلك في وقت أشارت فيه الوزارة إلى أنها ستستدعي ممثلين عن الشركة والمنظمة، لمعرفة مدى التزامهم بتشييد السد وفق التصاميم والمواصفات الهندسية الواردة في العقد المبرم.

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