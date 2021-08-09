تحذير من “توحّش” ثاني أكبر حريق في كاليفورنيا

صنف مسؤولون أمريكيون حريق الغابات في شمال كاليفورنيا كثاني أكبر حريق من نوعه يسجل في تاريخ الولاية.

جاء ذلك بعد أيام من تسببه في تدمير بلدة تاريخية لاستخراج الذهب وإجبار الآلاف على ترك منازلهم.

مسؤولو الإطفاء في الولاية؛ أفادوا باتساع رقعة حريق ديكسي الذي أتى على مساحة أكبر من مساحة مدينة هيوستن، منوهين بالسيطرة على عشرين بالمئة منه فقط.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أنه لا وجود لوفيات حتى الآن بسبب الحريق، بينما أعلنت عن فقدان 5 أشخاص.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من امتداد النيران مهددة ما يقرب من 14 ألف مبنى، بعد أن دمرت ما يزيد على 400 وسط مدينة جرينفيل، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا