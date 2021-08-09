ليبيا نيوز

تحذير من “توحّش” ثاني أكبر حريق في كاليفورنيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صنف مسؤولون أمريكيون حريق الغابات في شمال كاليفورنيا كثاني أكبر حريق من نوعه يسجل في تاريخ الولاية.

جاء ذلك بعد أيام من تسببه في تدمير بلدة تاريخية لاستخراج الذهب وإجبار الآلاف على ترك منازلهم.

مسؤولو الإطفاء في الولاية؛ أفادوا باتساع رقعة حريق ديكسي الذي أتى على مساحة أكبر من مساحة مدينة هيوستن، منوهين بالسيطرة على عشرين بالمئة منه فقط.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أنه لا وجود لوفيات حتى الآن بسبب الحريق، بينما أعلنت عن فقدان 5 أشخاص.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من امتداد النيران مهددة ما يقرب من 14 ألف مبنى، بعد أن دمرت ما يزيد على 400 وسط مدينة جرينفيل، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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