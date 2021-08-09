الدفاع الأفغانية: مقتل 579 من مقاتلي طالبان في 24 ساعة

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع، يوم الاثنين، أن ما يصل إلى 579 من مقاتلي طالبان قتلوا في عمليات على مستوى 13 مقاطعة أفغانية خلال 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة فؤاد أمان على تويتر: ما يصل إلى 161 مقاتلاً آخرين أصيبوا في اشتباكات مع القوات الحكومية.

وذكر أن مقاتلي طالبان أصيبوا في مقاطعات “ننجرهار ولوغار وخوست وباكتيا وقندهار وهرات وفرح وجوزجان وتخار وبانجشير وسمنجان وقندوز وهلمند”.

في وقت سابق من يوميْ الأحد والسبت؛ أعلنت الوزارة أن قواتها ألحقت خسائر بشرية بلغت مئات من مقاتلي طالبان في عدة أقاليم.

استهدفت قاذفات أمريكية من طراز B52 ، السبت، مواقع لطالبان في مدينة شيبرغان، عاصمة إقليم جوزجان الشمالي.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع ، قتل أكثر من 200 مقاتل في القصف الأمريكي.

ولم تعلق طالبان على الخسائر في صفوف مقاتليها.

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