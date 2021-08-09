النيران تلتهم غابات جزيرة إيفيا اليونانية.. ومناشدة للسكان بالرحيل

حجبت أعمدة الدخان والرماد المتصاعد أشعة الشمس فوق ثاني أكبر جزيرة في اليونان وحولت لون السماء إلى اللون البرتقالي حيث التهم حريق هائل منذ أيام الغابات البكر وأثار المزيد من تنبيهات الإخلاء، بينما ناشد السكان الحصول على مساعدة إضافية في مكافحة الحرائق.

بدأ الحريق في إيفيا، وهي جزيرة من الجبال الحرجية والأودية المغطاة بخلجان صغيرة من المياه البلورية ، في 3 أغسطس وامتد عبر الوجهة الصيفية الشهيرة من الساحل إلى الساحل ، وخرج عن السيطرة لمدة خمسة أيام. ودمرت عشرات المنازل والشركات وتم إجلاء آلاف السكان والمصطافين.

يعد الحريق حاليًا هو الأشد من بين العشرات التي اندلعت في اليونان في أعقاب الموجة الحارة الأشد وطولًا في البلاد منذ ثلاثة عقود ، والتي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) وخلق ظروف جفاف العظام.

وقال خفر السواحل اليوناني إن ثلاثة زوارق دورية وأربع سفن تابعة للبحرية وعبارة واحدة وزورقين سياحيين والعديد من قوارب الصيد والقوارب الخاصة في حالة تأهب لتنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء المحتملة من قرية بيفكي الساحلية في الطرف الشمالي لمدينة إيفيا.

وقال خفر السواحل إن حوالي 350 شخصًا استقلوا العبارة بالفعل، بينما قطعت النيران الشاهقة العديد من طرق الهروب عبر الطرق.

وصدرت أوامر إخلاء لأربع قرى، بما في ذلك قرية بيفكي، لكن بعض السكان رفضوا المغادرة أملا في إنقاذ ممتلكاتهم.

أسقطت الطائرات والمروحيات الماء على ألسنة اللهب من فوق.

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