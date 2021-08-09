ماكرون يدعو إيران إلى العودة إلى محادثات فيينا النووية

قال قصر الإليزيه الرئاسي ، الاثنين ، في بيان صدر بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني، إن ماكرون حثّ إيران على استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وكان معهد الدفاع عن الديمقراطية، قد قال إن واشنطن قد تشدد العقوبات على واردات الصين من النفط الإيراني.

وتواجه إدارة بايدن حقيقة أن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد سهلة، حيث تجد طهران طرقًا للتعامل مع العقوبات الأميركية.

وكانت إيران نقلت بهدوء كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين في الأشهر الأخيرة، بينما أضافت مصافي التكرير الحكومية في الهند النفط الإيراني إلى خطط استيرادها السنوية على افتراض أن العقوبات الأميركية ستخفف قريباً، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن ستة مصادر صناعية، وبيانات من ريفينيتيف.

وسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، رغم استمرار العقوبات الاقتصادية القاسية التي تصر طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا