ليبيا نيوز

ماكرون يدعو إيران إلى العودة إلى محادثات فيينا النووية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال قصر الإليزيه الرئاسي ، الاثنين ، في بيان صدر بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني، إن ماكرون حثّ إيران على استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وكان معهد الدفاع عن الديمقراطية، قد قال إن واشنطن قد تشدد العقوبات على واردات الصين من النفط الإيراني.

وتواجه إدارة بايدن حقيقة أن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد سهلة، حيث تجد طهران طرقًا للتعامل مع العقوبات الأميركية.

وكانت إيران نقلت بهدوء كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين في الأشهر الأخيرة، بينما أضافت مصافي التكرير الحكومية في الهند النفط الإيراني إلى خطط استيرادها السنوية على افتراض أن العقوبات الأميركية ستخفف قريباً، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن ستة مصادر صناعية، وبيانات من ريفينيتيف.

وسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، رغم استمرار العقوبات الاقتصادية القاسية التي تصر طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • خطة المخابرات الشيطانية بقيادة أمريكا

    لقد قامت المخابرات الامريكية والاوروبية والصينية والروسية على تجارب شيطانية داخل مختبراتهم السرية بمدينة يوهان والجزر الايطالية عبر حلف الناتو … الهدف من هذه التجارب تدمير الشرق الاوسط وإبادة شعوبه وفقاُ لرغبة إبليس والدجال ولكن ماحدث لم يكن يكون على البال … وجاءت المفاجأة الغير المتوقعة وهو تسرب الفيروس داخل الصين منذ فترة طويلة وفتك بالعديد من المواطنين الصنين بسبب لعبة مخابراتهم مع المخابرات الامريكية والاسرائيلية والاوروبية … والعرب آخر من يعلم فقررت الصين إعادة نشر الفيروس في هذه الدول للنتقام منهم التي كانت بسبب مصيبتها مع شعبها … وكانت تصريحات الترامب واضحة وحقيقية عندما وصفه بالفيروس الصيني والتهم الصين بذلك لانه كان يعلم بالتعاون المشترك بين مخابراتهم السرية وتسرب الفيروس.
    ولكن الذي لايعرفه العالم بإن كورونا : هي عبارة عن شيطان يتغذي على الارواح البشرية وليس له دوراء وينتقل عبر الهواء وكانوا يريدون به قتل نصف سكان الأرض ولكن خرج عن سيطرتهم وأصبح يفتك بهم قبل المسلمين وعندما فشلت السيطرة عليه قامت الشركات الاستخبارات السرية العالمية بأجراء بحاث في كيفية القبض عليه ووضعه داخل زجاجات ليحقن بها البشر وأطلق عليه (اللقاح كورونا) لاعطائه للبشر لذي لايستطيع الشيطان التمكن منهم ويعرف لديهم بالخامد أو المخفي لإدخاله لجسد الانسان عن طريق الحقنة فصاحب الدم النقي لايتحمله ويؤدي به الى الموت بعد صراع طويل أوقطع عليه الاكسجين بشكل متعمد وتحدث له مضاعفات تؤدي الى الموت وصاحب الدم الخبيث وآكل الحرام لايحدث له شيء ليبقى خلال فترة زمنية معينة خامد داخل أجساد الناس ليتم تنشيطة فيمابعد وتكليفهم بالبحث عن أشخاص مطلوبين لإبليس والدجال وصول إليهم عبر هؤلاء الناس الذي تحولوا الى خدمة الشيطان مايعرف في الافلام الامريكية الشيطانية بـــ (الزومباء) ليصبح الناس خلال فترة زمنية معينة عبارة عن زومبات شيطانية يتحكم فيها إبليس والدجال والحكومات العالمية الشيطانية في أمريكا وأوروبا وآسيا وافريقيا والامريكتين واستراليا فلهذا نرى حكومات الشيطان تريد فرض اللقاح على شعوبها بالقوة … كورونا عبارة عن لعبة شيطانية قذرة بقيادة المخابرات الصهيونية العالمية في أمريكا – بريطانيا – اسرائيل ضد أمة سيدنا محمد بن عبدالله وكافة الديانات السماوية لهدف منه تقليل عدد الملائكة وزيادة الشياطين على الارض لكي تقوم بتخريب الأرض وتدميرها وأشعال الحروب ورفع درجات الحرارة لتدمير مصادر الغذاء والجفاف وأختلال موازين الارض الطبيعية وممايؤدي إلى نقص الغذاء والماء وهذا موجود في أفلامهم بتحالف مع شيطان اليمين الذي يتكلم بالاسلام في العلن بأنه حريص على الدين الله والخفاء يعمل على تدمير دين الله وتشويه الاسلام التي أنتشرت في بلاد المسلمين مثل السرطان في الجسد وتعرف بالسلفية :هي عبارة عن مجموعة يهودية مهمتها تدمير الاسلام ومحاربة الله ورسول الله وآل بيته وتشكيك الناس في دينهم ولقد نجحت السلفية في ذلك .
    دور السلفية : تدمير الاسلام وتقليل عدد الملائكة على الارض ونشر الشياطين ودعمهم وتمكينهم من بلاد المسلمين ومساجد المسلمين ومقدسات المسلمين ونجحت بذلك نجحاً باهراً بكافة بلاد المسلمين وتحكم فيهم بسبب غباء الشعوب ومكر ودهاء السلفية البريطانية التي حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته واولياء الله وتدمرت أضرحتهم … فالوقت نفسه تمجد حمار اليهود ومؤسس دينهم الجديد محمد بن عبدالوهاب الموصوف بشيخ التوحيد لان اليهود موحدين لله .
    السلفية : هي من شوهت الاسلام ونشرت الجماعات الارهابية باسم الاسلام ودمرت عقائد المسلمين وابعادهم عن دين الله وكل مايحدث من خراب ودمار وحروب وفتن وحرق ونهب وسرقة وقتل وتهجير في الأمة الاسلامية بسبب السلفية وفتاوي السلفية بدعم بريطاني – اسرائيلي سري والسلفية هي عبارة عن جماعة يهودية تعمل على دعم الجماعات اليهودية الارهابية لقطع رؤوس المسلمين باسم الاسلام … أفيقوا يامسلمين مقدسات سيطر عليها شيطان ومساجدكم سيطر عليها الشيطان وبلدانكم سيطر عليها الشيطان وشعوبكم سيطر عليها الشيطان والسحر والحرام … أفيقوا ياشعوب العالم من نومكم ويل للناس من شر قد أقترب من للقاح كورونا ياعالم أرفضوا التلقيح كورونا المفروض عليكم بالقوة – لماذا لم تقوم الشركات العسكرية الاستخباراتية السرية بإعطاء براءة الاختراع للقاح كورونا الى شركات آخرى ؟؟… لانها لاتريد معرفة سرها وحقيقة أمرها وكشف حقيقتها الشيطانية … شيطان كورونا ضعيف جداً لايقتل ولكن يسيطر علي الضحية بالخوف ليفتك بها وعليكم إلا بذكر الله الفردي لتحصين أجسادكم وأنفسكم وذكر الجماعي بتحصين بلدانكم وبيوتكم من الشيطان … لاتثقوا في حكومات إبليس التي تريد تقديمكم قرابين لشيطان ولو بقطع عنهم الاكسجين والكوارث … هذه المعلومات سرية من داخل مختبرات الانجليزية لايعرفها المقربون من الملكة زعيمة الماسونية.
    اللهم فاشهد … اللهم فقد بلغنا أمتك

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