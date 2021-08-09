تونس تسابق الزمن لتلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا

نجحت وزارة الصحة التونسية في تطعيم أكثر من نصف مليون شخص ضدّ فيروس كورونا، خلال يوم واحد، بعد دعوة الرئيس قيس سعيّد إلى يوم وطني للتطعيم ضد كورونا الأحد المنصرم، ضمن جهود تونس للتسريع في مجابهة الجائحة التي تفشت بقوة في الفترة الماضية.

وقالت وزارة الصحّة في بيان لها: “تُعلم خليّة المتابعة بوزارة الصحّة أنّ حوصلة النتائج النهائيّة لعمليّات التلقيح المكثّف بكامل ولايات الجمهوريّة الموافق لليوم الأحد، بلغت 551.008 عمليّات تلقيح”.

نجاح العملية دفع وزير الصحة المُكلّف علي مرابط للإعلان عن اعتزام الوزارة تنظيم أيام مماثلة لليوم الوطني الأول لعمليات التلقيح المكثف، مشيراً إلى أنه سيكون هناك يوم وطني ثانٍ ويتم التوجه إلى الأسواق المركزية لتلقيح جميع العاملين بها، ووفق آخر حصيلة رسمية بلغت إصابات كورونا في تونس، أكثر من نصف مليون إصابة، بينها قرابة 21 حالة وفاة، فيما تلقى التطعيم ضد الفيروس 3 ملايين و293 ألف شخص، وفق أرقام وزارة الصحة التونسية.

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