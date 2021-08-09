قوات مشتركة بين موزمبيق ورواندا توجه ضربة لداعش

استعادت القوات الأمنية المشتركة بين موزمبيق ورواندا بلدة “موسيمبوا دا برايا” الساحلية، التي تعد معقلا لمتشددين إسلاميين متمردين، ومصدر إمداد لهم، وذات أهمية استراتيجية لوجود المطار الرئيس للعمال الدوليين القادمين للعمل في المشروعات القريبة منها، كما يستخدم ميناؤها لتفريغ البضائع.

إقليم كابو دلجادو، الذي يقع في أقصى شمال موزامبيق؛ يضم مشروعات للغاز قيمتها نحو 60 مليار دولار، وقد شهد تمردا إسلاميا منذ 2017، وتصاعدت الاضطرابات فيه بعد استيلاء مقاتلين تابعين لداعش على بلدات بكاملها.

وقد أدى ذلك إلى أن قامت الحكومة لنشر قوات إضافية بدعم من قوات مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي التي تضم 16 دولة؛ من أجل استعادة تلك المناطق.

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