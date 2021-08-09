فرنسا تشهد زيادة في عدد إصابات كورونا في المستشفيات

أكدت وزارة الصحة الفرنسية زيادة في عدد إصابات كورونا في المستشفيات، خلال الفترة الماضية بنسبة تجاوزت 25%.

وقالت وزارة الصحة في بيانٍ رسمي، إنّ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات وصإلى 8685 مصاباً، مقارنةً بـ 6922 في 17 يوليو الماضي، مشيرة لوجود 1556 مصاباً في أقسام العناية المركزة خلال الفترة الحالية بزيادة 81% عن الرقم الذي سُجل في 21 يوليو الماضي، والذي بلغ 859 شخصاً.

يُذكر أنّ حملة التطعيم الفرنسية نجحت في تطعيم أكثر من 44 مليون مواطن فرنسي بالجرعة الأولى من كورونا، بنسبة بلغت 66.4% من عدد السكان، في حين حصل أكثر من 37 مليون مواطن على الجرعتين بنسبة وصلت لـ55%.

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