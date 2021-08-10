ليبيا نيوز

ضحايا ومصابون بحرائق “تيزي وزو” بالجزائر

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اندلعت، الاثنين، ألسنة اللهب في عدة غابات بالجزائر فقد شبت الحرائق بغابات تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية بالمدينة فإن الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق غابية بالولاية خلفت ما لا يقل عن أربعة وفيات، فيما سُجلت إصابة خطيرة إضافة إلى إصابتين أخريين متفاوتة الخطورة.

كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات، وأكد رجال الإطفاء تسجيل 25 بؤرة حريق، منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخمادها.

وأعلنت المديرية الولائية للحماية المدنية أن عملية إخماد الحرائق ما زالت متواصلة بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية.

اندلاع النيران في غابات الجزائر يتزامن مع موجة الحر القوية التي من المتوقع أن تضرب شمالي تونس والجزائر اليومين القادمين والتي من المتوقع كذلك أن تسجل درجات الحرارة خلالها أرقاما قياسية تلامس 50 درجة مئوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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