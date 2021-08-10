الولايات المتحدة تفرض عقوباتٍ جديدةً على نظام بيلاروسيا

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، متهمة إياه بتنفيذ حملة قمع “وحشية” ضد المعارضين.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: “منذ عام مضى اليوم؛ سعى شعب بيلاروسيا إلى إسماع صوته وتشكيل مستقبله من خلال التعبير الأساسي عن الديمقراطية “الانتخابات”.

وأضاف: “بدلاً من احترام الإرادة الواضحة للشعب البيلاروسي؛ ارتكب نظام لوكاشينكو تزويرًا انتخابيًا، أعقبته حملة قمع وحشية لخنق المعارضة”.

وأردف: “تصرفات نظام لوكاشينكو هي محاولة غير مشروعة للبقاء في السلطة بأي ثمن”.

وقّع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يوسع العقوبات المفروضة على الجار الروسي منذ عام 2006 ، ويستهدف عددًا كبيرًا من المسؤولين البيلاروسيين ورجال الأعمال والشركات.

تستهدف العقوبات الأخيرة مختلف قطاعات الاقتصاد البيلاروسي ، بما في ذلك البنوك والدفاع والطاقة والبناء والنقل.

كما استهدفت اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية، المتهمين بتسهيل غسيل الأموال والتهرب من العقوبات والفشل في “حماية الرياضيين البيلاروسيين من التمييز والقمع السياسيين”.

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