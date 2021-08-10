الآلاف يفرّون وسط سعي طالبان لإحكام قبضتها شمال أفغانستان

سيطرت حركة طالبان على ست عواصم أقاليم أفغانية، اليوم الثلاثاء، بعد هجوم خاطف في الشمال؛ أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم، بحثًا عن الأمان النسبي في كابول ومراكز أخرى.

يضع المتمردون أعينهم الآن على مزار الشريف، أكبر مدينة في الشمال، والتي قد يشير سقوطها إلى الانهيار التام لسيطرة الحكومة في منطقة كانت تقليديًا مناهضة لطالبان.

كما تقاتل القوات الحكومية الإسلاميين المتشددين في قندهار وهلمند ، الإقليميْن الجنوبييْن الناطقيْن بالباشتو، حيث تستمد طالبان قوتها.

الولايات المتحدة، بسبب استكمال انسحاب القوات في نهاية الشهر وإنهاء أطول حرب لها؛ غادرت ساحة المعركة تقريبًا، ومع ذلك؛ فقد تم إرسال مبعوثها الخاص زلماي خليل زاد إلى قطر لمحاولة إقناع طالبان بقبول وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن خليل زاد “سيضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري” ، و “سيُساعد في صياغة رد دولي مشترك على الوضع المتدهور بسرعة”.

كما سيحضر مسؤولون من جيران أفغانستان “باكستان والصين وإيران” اجتماعات هناك.

لكن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قال إن الأمر متروك للحكومة الأفغانية وقواتها لتغيير الوضع ، قائلاً إنه “ليس هناك الكثير” الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به للمساعدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا