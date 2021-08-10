السويد تبدأ محاكمة حول “قتل جماعي” في إيران عام 1988

يُحاكم مسؤول إيراني متهم بالتورط في إعدام آلاف المعارضين السياسيين عام 1988 في السويد، اليوم الثلاثاء، في قضية تاريخية من المرجح أن تؤجج التوترات في إيران.

حميد نوري، 60 عامًا، متهمٌ من قبل الادعاء السويدي “عمدًا بإنهاء حياة عدد كبير جدًا من السجناء المتعاطفين أو المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق” بين 30 يوليو، و 16 أغسطس 1988، عندما كان مساعدًا لنائب محافظ سجن جوهاردشت في كرج قرب طهران.

لطالما قامت منظمات حقوق الإنسان بحملات من أجل تحقيق العدالة لما يقدر بنحو خمسة آلاف سجين قُتلوا في جميع أنحاء إيران ، بأوامر من المرشد الأعلى آية الله الخميني انتقامًا للهجمات التي نفذتها منظمة مجاهدي خلق في نهاية الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988.

يعتقد مسؤولو المحكمة السويدية أن قضية الثلاثاء هي الأولى من نوعها ضد شخص متهم بارتكاب هذا العدد من جرائم القتل.

وقد تم لفت انتباه السلطات السويدية إلى هذه الادعاءات من قبل مجموعة مؤلفة من 30 من أصحاب الشكوى ، فضلاً عن الناشط في مجال العدالة والسجين السياسي السابق إيراج مصداقي.

بعد تجميع ملف أدلة من “عدة آلاف من الصفحات” عن نوري؛ شرع مصداقي في استدراج مسؤول السجن السابق إلى الدولة الاسكندنافية بوعده برحلة بحرية فاخرة، ثم تم القبض على نوري أثناء فور وصوله إلى الأراضي السويدية.

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