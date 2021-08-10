بايدن يرحب برفع غطاء السرية عن ملفات 11 سبتمبر

التزاما منها بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، تعهدت وزارة العدل الأميركية، بإجراء مراجعة جديدة للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بعد أن كانت الحكومة تفرض عليها غطاء السرية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ رحب من جهته بالقرار، حاثا وزارة العدل على القيام بذلك بأسرع ما يمكن.

يأتي ذلك في وقت تواجه إدارته فيه ضغوطات متزايدة من ذوي ضحايا الهجمات، الذين شددوا على رفضهم هذا العام مشاركة بايدن في مناسبات عدة جرى التحضير لها لإحياء ذكرى الضحايا، إذا لم تقدم إدارته على رفع السرية عن وثائق حكومية، يزعمون أنها ستظهر تورط شخصيات بارزة في تلك الهجمات.

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