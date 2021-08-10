ليبيا نيوز

بايدن يرحب برفع غطاء السرية عن ملفات 11 سبتمبر

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التزاما منها بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، تعهدت وزارة العدل الأميركية، بإجراء مراجعة جديدة للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بعد أن كانت الحكومة تفرض عليها غطاء السرية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ رحب من جهته بالقرار، حاثا وزارة العدل على القيام بذلك بأسرع ما يمكن.

يأتي ذلك في وقت تواجه إدارته فيه ضغوطات متزايدة من ذوي ضحايا الهجمات، الذين شددوا على رفضهم هذا العام مشاركة بايدن في مناسبات عدة جرى التحضير لها لإحياء ذكرى الضحايا، إذا لم تقدم إدارته على رفع السرية عن وثائق حكومية، يزعمون أنها ستظهر تورط شخصيات بارزة في تلك الهجمات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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