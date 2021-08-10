مناورات عسكرية بين الصين وروسيا.. تستمر 5 أيام

في أحدث دلالة على مساعي تعميق العلاقات بين بكين وموسكو ، بدأت القوات الصينية والروسية تدريبات عسكرية على مدى خمسة أيام في شمال غرب الصين يوم 9 أغسطس.

يشارك أكثر من 10,000 جندي من الجيشين الصيني والروسي في تدريبات بإقليم نينغشيا شمال وسط الصين ذاتية الحكم، وهي المناورات التي يتوقع أن تشمل أعدادًا كبيرة من الطائرات وأنظمة الأسلحة والمركبات.

تأتي التدريبات العسكرية مع استمرار تغير الوضع الأمني في أوراسيا، حيث أدى الانسحاب العسكري الأجنبي بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان إلى زيادة القتال بين طالبان والقوات الحكومية واضطراب المنطقة ككل.

وتمثّل التدريبات هذا العام الجولة الرابعة على التوالي بين بكين وموسكو وأول مناورات مشتركة تجرى في الصين.

ستركز المناورات على ضمان الاستقرار في آسيا الوسطى المجاورة حيث يتطلع كلا البلدين إلى إظهار التعاون المتزايد بين جيشيهما.

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