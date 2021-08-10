أكثر من نصف العمال المهاجرين في لبنان بحاجة للمساعدات العاجلة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن أكثر من نصف العمال المهاجرين اللبنانيين بحاجة إلى “مساعدات إنسانية عاجلة” للنجاة من أزمة اقتصادية أوقعت معظم السكان في براثن الفقر.

تعيش الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة في خضم أزمة مالية، وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ منذ منتصف القرن 19 ، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها في السوق السوداء.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الأسبوع الماضي إن 78 في المائة من سكان البلاد يعيشون الآن في فقر ، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة العام الماضي البالغة حوالي 55 في المائة.

وأضاف أن الفقر المدقع وصل إلى ما يقدر بنحو 36 في المائة من سكان لبنان.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن العمال المهاجرين تضرروا بشكل خاص.

وقال ماتيو لوتشيانو من وكالة الأمم المتحدة: “لقد فقدوا وظائفهم، إنهم جائعون ولا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية ويشعرون بعدم الأمان”.

وأضاف: “كثيرون يائسون لدرجة أنهم يريدون مغادرة البلاد، لكن ليس لديهم الخيارات الكافية للقيام بذلك”.

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فمن بين 210 آلاف عامل مهاجر يعيشون في لبنان؛ هناك حوالي 120 ألفًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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