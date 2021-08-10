7 قتلى جراء اندلاع حرائق الغابات في أنحاء الجزائر

قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، إن حرائق الغابات التي أشعلتها درجات حرارة شديدة وجفاف شديد ، تسببت في مقتل سبعة أشخاص على الأقل في الجزائر ، مضيفًا أن الحرائق قد تكون ذات دوافع جنائية.

تُظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب وسحبًا من الدخان تتصاعد فوق قرى في التلال الحرجية بمنطقة القبائل شرق العاصمة الجزائر.

والجزائر هي أحدث دولة متوسطية تشهد حرائق غابات بعد أن ضربت الحرائق اليونان وتركيا وقبرص.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة ستصل إلى 46 درجة مئوية (115 درجة فهرنهايت) يوم الثلاثاء ، كما تعاني البلاد من نقص حاد في المياه.

وتم الإبلاغ عن حرائق في مواقع متعددة في 14 ناحية ، 10 منها حول تيزي وزو ، واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في منطقة القبائل.

وقال وزير الداخلية كمال بلجود للتلفزيون إن الحرائق أودت بحياة سبعة أشخاص بينهم ستة في المنطقة المحيطة بتيزي وزو وواحد في سطيف.

وأضاف الوزير الذي ترأس زيارة وزارية إلى تيزي وزو: 50 حريقًا تبدأ في نفس الوقت أمر مستحيل، هذه الحرائق ذات دوافع جنائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا