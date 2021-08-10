ليبيا نيوز

الجزائر.. توجيهات ببيع حصص من الشركات العامة للقطاع الخاص

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعليماته للحكومة بمباشرة العمل على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك البنوك الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيثُ أكد “تبون” على ضرورة فتح رأسمال الشركات العمومية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التسيير الإداري من أجل تطوير القطاع الصناعي، حسب بيانٍ صادر عن مجلس الوزراء.

وبحسب نص البيان؛ فإن الجزائر تستهدف خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذان يمثلان 60 بالمائة من ميزانية الجزائر، و94 بالمائة من مجمل إيرادات صادراتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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