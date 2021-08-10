الجزائر.. توجيهات ببيع حصص من الشركات العامة للقطاع الخاص

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعليماته للحكومة بمباشرة العمل على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك البنوك الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيثُ أكد “تبون” على ضرورة فتح رأسمال الشركات العمومية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التسيير الإداري من أجل تطوير القطاع الصناعي، حسب بيانٍ صادر عن مجلس الوزراء.

وبحسب نص البيان؛ فإن الجزائر تستهدف خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذان يمثلان 60 بالمائة من ميزانية الجزائر، و94 بالمائة من مجمل إيرادات صادراتها.

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