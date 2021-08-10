ليبيا نيوز

الاتحاد الأوروبي: الوضع في أفغانستان “صعب” لكنه ليس انهيارًا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في أفغانستان “صعب للغاية” لكنه لم يصل إلى مرحلة “الانهيار”.

وأضاف المسؤول أن الوضع في الوقت الراهن يختلف عن الأزمات التي واجهتها سوريا والعراق، لأنه لا تزال هناك حكومة قوية وسلطات معترف بها.

وف سياق متصل، قالت الولايات المتحدة إنه ليس هناك الكثير مما يمكنها فعله لمنع طالبان من استعادة السيطرة على أفغانستان، حيث قال مسؤولون كبار في البنتاغون إن مصير الأمة في أيدي الأفغان أنفسهم.

وعندما سئل عما إذا كانت واشنطن ستواصل تقديم الدعم لقوات الحكومة الأفغانية التي تقاوم التقدم السريع لطالبان؛ قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين: “إنه كفاحهم هم أنفسهم”.

وأوضح أنه “قلقٌ للغاية” من هيمنة طالبان بشكل متزايد ، لكنه أكد أن الرئيس جو بايدن ملتزم بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في الموعد المحدد.

وأكد مسؤولون في الحكومة الأفغانية وطالبان أن الجماعة سيطرت على ست عواصم إقليمية في الأيام الأخيرة في شمال وغرب وجنوب البلاد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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