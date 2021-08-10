الاتحاد الأوروبي: الوضع في أفغانستان “صعب” لكنه ليس انهيارًا

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في أفغانستان “صعب للغاية” لكنه لم يصل إلى مرحلة “الانهيار”.

وأضاف المسؤول أن الوضع في الوقت الراهن يختلف عن الأزمات التي واجهتها سوريا والعراق، لأنه لا تزال هناك حكومة قوية وسلطات معترف بها.

وف سياق متصل، قالت الولايات المتحدة إنه ليس هناك الكثير مما يمكنها فعله لمنع طالبان من استعادة السيطرة على أفغانستان، حيث قال مسؤولون كبار في البنتاغون إن مصير الأمة في أيدي الأفغان أنفسهم.

وعندما سئل عما إذا كانت واشنطن ستواصل تقديم الدعم لقوات الحكومة الأفغانية التي تقاوم التقدم السريع لطالبان؛ قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين: “إنه كفاحهم هم أنفسهم”.

وأوضح أنه “قلقٌ للغاية” من هيمنة طالبان بشكل متزايد ، لكنه أكد أن الرئيس جو بايدن ملتزم بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في الموعد المحدد.

وأكد مسؤولون في الحكومة الأفغانية وطالبان أن الجماعة سيطرت على ست عواصم إقليمية في الأيام الأخيرة في شمال وغرب وجنوب البلاد.

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