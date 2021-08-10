نشوب حرائق متزامنة في ولاية جندوبة التونسية

نقلت وسائل إعلامية عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية جندوبة التونسية العميد عادل العبيدي نشوب العديد من الحرائق المتزامنة بالولاية الواقعة شمال البلاد .

وقد أتت هذه الحرائق على مساحات شاسعة بكل من جبال فرنانة وعين دراهم بمناطق الفوازعية، الزواونة اولاد صالح، الطبة الحمراء، حمام بورقيبة و ببوش حيث يعمل اعوان الحماية المدنية و الغابات والمواطنين على محاولة تطويق الحريق، بعد تدخل طائرة عمودية بجبال ببوش للمساعدة في السيطرة على الحريق .

وكانت حرائق هائلة قد اندلعت في الجزائر المجاورة نتيجة الارتفاعات القياسة في درجات الحرارة مخلفة خسائر مادية كبيرة مع توقعات بتجدد الحرائق مع استمرار موجة الحر .

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