ليبيا نيوز

نشوب حرائق متزامنة في ولاية جندوبة التونسية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وسائل إعلامية عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية جندوبة التونسية العميد عادل العبيدي نشوب العديد من الحرائق المتزامنة بالولاية الواقعة شمال البلاد .

وقد أتت هذه الحرائق على مساحات شاسعة بكل من جبال فرنانة وعين دراهم بمناطق الفوازعية، الزواونة اولاد صالح، الطبة الحمراء، حمام بورقيبة و ببوش حيث يعمل اعوان الحماية المدنية و الغابات والمواطنين على محاولة تطويق الحريق، بعد تدخل طائرة عمودية بجبال ببوش للمساعدة في السيطرة على الحريق .

وكانت حرائق هائلة قد اندلعت في الجزائر المجاورة نتيجة الارتفاعات القياسة في درجات الحرارة مخلفة خسائر مادية كبيرة مع توقعات بتجدد الحرائق مع استمرار موجة الحر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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