ليبيا نيوز

الجزائر تعلن مقتل 25 عنصرا من الجيش بسبب الحرائق

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقتل 25 عنصرا من الجيش الجزائري بعد نجاحهم في إنقاذ أكثر من 100 شخص من النيران الملتهبة بمنطقة تيزي وزو شمال الجزائر .

جاء هذا الاعلان غداة إعلان التلفزيون الرسمي مقتل 6 أشخاص نتيجة الحرائق التي اندلعت في غابات ولاية بجاية وامتدت للبيوت والمزارع حيث تواجه فرق الاطفاء صعوبة بالغة في السيطرة على الحرائق التي انتشرت على نطاق أصغر في 13 ولاية على الأقل منذ الإثنين .

وكانت السلطات الجزائرية قد اتهمت من أسمتهم ” الأيادي المجرمة ” بالوقوف وراء اندلاع 50 حريقا متزامنا في عدة ولايات جزائرية متعهدة بمحاسبة الجناة وتعويض الضحايا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك