الجزائر تعلن مقتل 25 عنصرا من الجيش بسبب الحرائق

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقتل 25 عنصرا من الجيش الجزائري بعد نجاحهم في إنقاذ أكثر من 100 شخص من النيران الملتهبة بمنطقة تيزي وزو شمال الجزائر .

جاء هذا الاعلان غداة إعلان التلفزيون الرسمي مقتل 6 أشخاص نتيجة الحرائق التي اندلعت في غابات ولاية بجاية وامتدت للبيوت والمزارع حيث تواجه فرق الاطفاء صعوبة بالغة في السيطرة على الحرائق التي انتشرت على نطاق أصغر في 13 ولاية على الأقل منذ الإثنين .

وكانت السلطات الجزائرية قد اتهمت من أسمتهم ” الأيادي المجرمة ” بالوقوف وراء اندلاع 50 حريقا متزامنا في عدة ولايات جزائرية متعهدة بمحاسبة الجناة وتعويض الضحايا .

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