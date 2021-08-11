ليبيا نيوز

الخارجية الأمريكية .. ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان غير مقبول

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشطن ترى أن مستويات العنف في أفغانستان قد ارتفعت بشكل غير مقبول ولا تتماشى مع اتفاقية السلام الأمريكية مع حركة طالبان حسب وصفه في إشارة للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في العام الماضي

برايس قال إن هذا الارتفاع في مستويات العنف يشكل تحديا مشيرا إلى إمكانية تقليص عدد الكوادر العاملة في السفارة الأمريكية في كابل مؤكدا على أن السفارة على اتصال دائم بواشنطن .

وأكد برايس على أن 60% من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان وأصدرت لهم بلاده تأشيرات خاصة قد بدأوا حياة جديدة في الولايات المتحدة

يشار إلى أن أعمال العنف والاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وحركة “طالبان” في تصاعد مستمر مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، والذي من المقرر اكتمال هذا الانسحاب في 31 من الشهر الجاري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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