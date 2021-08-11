الخارجية الأمريكية .. ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان غير مقبول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشطن ترى أن مستويات العنف في أفغانستان قد ارتفعت بشكل غير مقبول ولا تتماشى مع اتفاقية السلام الأمريكية مع حركة طالبان حسب وصفه في إشارة للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في العام الماضي

برايس قال إن هذا الارتفاع في مستويات العنف يشكل تحديا مشيرا إلى إمكانية تقليص عدد الكوادر العاملة في السفارة الأمريكية في كابل مؤكدا على أن السفارة على اتصال دائم بواشنطن .

وأكد برايس على أن 60% من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان وأصدرت لهم بلاده تأشيرات خاصة قد بدأوا حياة جديدة في الولايات المتحدة

يشار إلى أن أعمال العنف والاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وحركة “طالبان” في تصاعد مستمر مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، والذي من المقرر اكتمال هذا الانسحاب في 31 من الشهر الجاري

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