مقاتلو طالبان يستولون على ثامن عاصمة إقليمية في 6 أيام

أفاد مسؤول أفغاني بارز أن مقاتلي طالبان سيطروا على مدينة أخرى في شمال أفغانستان اليوم الأربعاء، وهي ثامن عاصمة إقليمية تسقط في أيدي المتمردين في ستة أيام مع استكمال القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها.

جاء استيلاء طالبان على فايز آباد، عاصمة إقليم بدخشان بشمال شرق البلاد، تزامنًا مع وصول الرئيس أشرف غني إلى مزار الشريف لحشد المقاتلين للتصدي للحركة، في الوقت الذي تقترب فيه قوات طالبان من أكبر مدينة في الشمال.

وقال جواد مجددي عضو مجلس المحافظة من بدخشان لـ”رويترز” إنه بعد معركة طويلة في فايز آباد؛ تراجعت القوات الحكومية إلى منطقة مجاورة.

وأضاف أن مقاتلي طالبان سيطروا على معظم أنحاء الإقليم وحاصروا فايز آباد قبل شن هجوم يوم الثلاثاء.

تقع مقاطعة بدخشان في أقصى الشمال الشرقي على حدود طاجيكستان وباكستان والصين.

وتعد خسارة المدينة أحدث انتكاسة للحكومة المحاصرة، التي تكافح من أجل وقف زخم هجمات طالبان في الأشهر القليلة الماضية.

تقاتل حركة طالبان لهزيمة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وإعادة فرض الشريعة الإسلامية الصارمة، وصدمت سرعة تقدمهم الحكومة وحلفاءها.

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن قوات طالبان تسيطر الآن على 65 في المائة من أفغانستان، وقد استولت على 11 عاصمة إقليمية أو هددت بالاستيلاء عليها وتسعى إلى حرمان كابول من دعمها التقليدي من القوات الوطنية في الشمال.

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