معهد أوبئة روسي: جهود غير مسبوقة لدراسة الفيروس ونحذر من الحديث عن الانتصار على كورونا

قال مدير معهد “غاماليا” الروسي لبحوث الأوبئة، ألكسندر غينتسبيرغ، إن هناك جهودا غير مسبوقة تبذل لدراسة “كوفيد-19” محذرا من انه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على فيروس كورونا .

وأضاف غينتسبيرغ، في تصريح نشرته وكالة “سبوتنيك الروسية”: إن “هناك قوى علمية ضخمة تشارك في دراسة الفيروس، ويمكننا القول بأنها “قوى غير مسبوقة” ومع ذلك القول بأننا انتصرنا على الفيروس مع الأسف مستحيل”.

وأشار مدير مركز “غاماليا” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إلى أن العلماء ما زالوا لا يعلمون كل شيء عن فيروس كورونا “خاصة أنه يتغير وبقوة كبيرة”.

وتابع غينتسبيرغ إلى أنه “في الوقت نفسه من المستحيل القول إن هناك الآن كيمياء علاج فعالة ضد فيروس كورونا من شأنها أن تساعد المرضى على التعافي بسهولة وببساطة”.

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